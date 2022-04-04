Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление врага, но и пойти в контрнаступление, освободил Киевскую область полностью. Журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team в своем тг-канале рассказали, куда направились бежавшие войска из-под Киева.

"В последние дни представители украинских властей и западных разведок, а также военные аналитики предупреждают, что российские силы, которые выводят с севера Украины, могут быть переброшены на Донбасс. Сегодня мы получили первое подтверждение этой информации.

2 апреля на видео в Беларуси был снят эшелон с десантной техникой (БМД-2). На эшелоне могут быть машины из состава десантных частей или соединений, принимавших участие в боях на территории Киевской области — 76-й десантно-штурмовой дивизии, 98-й воздушно-десантной дивизии или 31-й десантно-штурмовой бригады. Согласно базе данных РЖД, эшелон следует на станцию Новый Оскол в Белгородской области, неподалеку от границы с оккупированной частью Харьковской области Украины", - написано было в публикации.

Напомним, выплата пенсий во временно оккупированных населенных пунктах

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