Про це йдеться у зведенні розвідки Великобританії, розміщеної на сторінці Міністерства оборони в Twitter.

Таким чином, констатують у розвідці, українські захисники позбавили Росію можливості забезпечити свої цілі і змусили російські війська відступити з районів навколо Чернігова і на північ від Києва.

Також повідомляється, що уповільнені бойові дії, ймовірно, триватимуть в деяких частинах знову захоплених регіонів, але значно ослабнуть на цьому тижні в міру виведення російських сил, що залишилися.

Крім того в Міноборони Британії відзначили, що багато російських підрозділів, виведені з півночі України, швидше за все, зажадають значного переоснащення і модернізації, перш ніж їх можна буде передислокувати для операцій на сході України.

Додамо, що тим часом стало відомо, що США схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні.

Раніше звучала пропозиція, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 і МіГ-29 української армії, якщо отримає від США винищувачі.

У свою чергу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон знову висловився на підтримку України:

"Всі танки і зброя, яка є в арсеналі Володимира Путіна, ніколи не зламають дух українського народу і не завоюють їхню батьківщину. Британія ніколи не відмовиться від підтримки наших друзів, і у мене немає сумнівів, що коли пройде цей страждальницький час, Україна підніметься і знову займе своє місце серед вільних і суверенних країн", — заявив політик.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про втрату контролю над селом на Харківщині.

Також повідомлялось, що у Білорусі знов помітили колони військової техніки.

Крім того Politeka.net писала, що після Бучі Італія підтримала санкції проти російського газу.