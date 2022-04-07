Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, зате обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки.

«Кількість пошкоджених багатоповерхівок в Сєвєродонецьку за учора до сих пір встановлюємо, знаходимо нові руйнування в тих кварталах, де займань після влучання російських снарядів не сталося. Ворогу не вдаються наступальні плани, як от учора під Новотошківським, тому він знов б’є по мирному населенню», – повідомив Гайдай.

Є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.

Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку.

Також він повідомив, що на лінії фронту загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено шість танків, п’ять одиниць броньованої та шість – автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Підрозділи ПВО збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.

Втім, росіяни продовжують артилерійські обстріли Попасної.

Гайдай також нагадав, що вдень 6 квітня в Сєвєродонецьку щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах, є руйнування одразу в двох навчальних закладах та декількох магазинах, поранено п’ятьох людей, які стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги.

Крім того, ворог обстріляв Золоте і Гірське - руйнувань дуже багато.

Нагадаємо, росіян масово женуть у військомати.

Також повідомлялось, що організатора російського автопробігу в Берліні наздогнала розплата.

Тим часом в армії РФ вже почали скаржитися на зарплати.