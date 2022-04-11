Як повідомляє Генштаб ЗСУ, імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ.
Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових дій в Україні.
Так, здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу.
Існує імовірність, що зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області.
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Також для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади.
У Генштабі ЗСУ відмічають, що особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв.
Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року.
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