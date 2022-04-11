Російські окупанти продовжують створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ.

Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових дій в Україні.

Так, здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Існує імовірність, що зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Також для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади.

У Генштабі ЗСУ відмічають, що особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв.

Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року.

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