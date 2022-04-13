Про це, як пише Politeka.net, повідомив начальник ГУНП в Київській області Андрій Небитов.

Так, днями під час зачистки території поліція Київщини виявила розстріляний автомобіль і тіла загиблих. Серед убитих-2-річний хлопчик, дві жінки, бабуся і 14-річний підліток. Водій з важкими пораненнями був доставлений в лікарню.

Трагедія сталася в середині березня біля села Макарів Бучанського району Київської області. Окупанти відкрили вогонь по автомобілю з білими прапорами і написом "діти", коли люди намагалися евакуюватися.

Відзначимо, в селищі Макарів вже знайшли більше ста тіл убитих мирних жителів. Дані не остаточні - деяких загиблих сусіди і родичі ховали у дворах і городах.

У довколишніх селах майже не залишилося вцілілих будинків. Люди, які не змогли виїхати, більше місяця жили в погребах - весь цей час навколо них гриміли вибухи і йшли бої.

До нападу росіян у селищі проживало до 15 тисяч осіб. В ході активних бойових дій залишилося менше тисячі.

"Найбільше постраждали села, які розташовані в навколо Макарова. В окупації було 16 населених пунктів. Ось тут були позиції російських окупантів, і цією вже спаленою технікою вони перевозили боєприпаси", — розповідали журналістам очевидці звірств.

Нагадаємо, ЗСУ на Луганщині перетворили окупантів на попіл.

Також повідомлялося, що війна за Донбас наближається до точки кипіння.

Крім того Politeka.net повідомляла, що атаки ворога на Донбасі обернулися провалом.