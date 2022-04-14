ЗСУ в черговий вдарили по аеродрому" Чорнобаївка " в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів.

Інформацію підтвердив радник Голови ВП Олексій Арестович.

"Ви будете сміятися, але...Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22 - го армійського корпусу (Крим) знищені", - повідомив Арестович, опублікувавши також відео.

Радник глави ОП також згадав подію з російським ракетним крейсером "Москва", на якому сталася пожежа 13 квітня.

"Плюс - флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" справив негативне спливання в районі того острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула" - написав Арестович на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, для військ загарбника, щоб закріпитися в Південному регіоні країни вкрай важливо встановити повний контроль над усією Херсонською областю. Потім, захопивши Миколаїв, окупанти планували наблизитися до Одеси - де можна було б з'єднати десант з моря і дії на суші. Однак раз по раз завдяки діям ЗСУ, НГУ, поліції і корду противник зазнає невдачі.

Аеродром в Чорнобаївці є стратегічною базою.

Нагадаємо, міст в Харківській області злетів у повітря разом з ворожою технікою.

Також повідомлялося, що в українській розвідці розкрили цинічний план окупантів, які стягнули в Україну мобільні крематорії.

Крім того повідомлялося, що в Чорному морі палає російський крейсер.