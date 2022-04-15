Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджується на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіхів немає.
У Генштабі констатують, що противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по інфраструктурі.
На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
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У той же час на Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння і військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, українські розвідники роздобули секретний документ про плани ворога.
Також повідомлялося, що росіяни більше не зможу виробляти свої ракети "Кинджал".
Крім того Politeka.net писала, що воїні ЗСУ перетворили ворожий літак на купу іржавіючого металу.