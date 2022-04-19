Про це, як пише Politeka.net, повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій.
"Українське Сафарі 2.0" триває. Зустрічайте "свіженького" окупанта зі складу Збройних сил Росії: Командир 49 зенітної ракетної бригади полковник Гришин Іван зі Смоленська. "Заблукав на "навчаннях", але вже повернувся додому", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 18 квітня російські окупаційні війська взяли під контроль Кремінну Луганської області. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива. З Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського і Рубіжного людей вивозять", – заявив Гайдай, закликавши людей терміново їхати.
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Також повідомлялося, що в мережі з'явилися кадри палаючого крейсера «Москва» після атаки. Нагадаємо, російське керівництво приховує, що корабель зазнав аварії в результаті ракетного удару сил ЗСУ.
Крім того Politeka.net писала, що полонений окупант розповів, що росіяни продовжують силову мобілізацію в так званих "Л/ДНР". Чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують з квартир.
Раніше в українській розвідці повідомили, що "мобілізація" провалилася на території ОРДЛО.