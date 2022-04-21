У росії розгорілася нова сильна пожежа: цього разу вогонь охопив один з головних дослідницьких інститутів російського Міноборони.

Про НП стало відомо вдень у четвер, 21 квітня, повідомляють росСМИ. Загоряння сталося в будівлі 2-го центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони рф в місті Твер.

Пожежа швидко охопила велику площу: будівля НДІ була охоплена язиками полум'я і клубами диму. Пожежі присвоїли другий рівень складності. До місця події виїхали пожежники та швидка, рух на дорожній ділянці перекрито.

Очевидці розповіли, що під час пожежі люди вистрибували з вікон палаючої будівлі. Пожежники знімали їх з другого поверху.

Пізніше стало відомо, що в результаті пожежі двоє людей загинули і ще близько трьох десятків постраждали. Одна людина зникла, її пошуки тривають.

В результаті загоряння дах НДІ обрушився.

"Інститут займався розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виробляв навігаційні прилади, системи управління, наведення і орієнтації апаратів наземного, повітряного і космічного базування", - повідомляється в телеграм-каналі «Збройні сили України. Війна з окупантом"»

Відзначимо, що 20 квітня в центрі Москви на Тверській області розгорілася пожежа, в результаті якої дим огорнув всю площу.

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