Про НП стало відомо вдень у четвер, 21 квітня, повідомляють росСМИ. Загоряння сталося в будівлі 2-го центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони рф в місті Твер.
Пожежа швидко охопила велику площу: будівля НДІ була охоплена язиками полум'я і клубами диму. Пожежі присвоїли другий рівень складності. До місця події виїхали пожежники та швидка, рух на дорожній ділянці перекрито.
Очевидці розповіли, що під час пожежі люди вистрибували з вікон палаючої будівлі. Пожежники знімали їх з другого поверху.
Пізніше стало відомо, що в результаті пожежі двоє людей загинули і ще близько трьох десятків постраждали. Одна людина зникла, її пошуки тривають.
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В результаті загоряння дах НДІ обрушився.
"Інститут займався розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виробляв навігаційні прилади, системи управління, наведення і орієнтації апаратів наземного, повітряного і космічного базування", - повідомляється в телеграм-каналі «Збройні сили України. Війна з окупантом"»
Відзначимо, що 20 квітня в центрі Москви на Тверській області розгорілася пожежа, в результаті якої дим огорнув всю площу.
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