Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив спікер Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.

За його словами, противник готується до наступу - окупаційні російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка - Новодарівка - Малинівка.

«Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдаєтсья, відтак розташування сил на фронті не змінилося. Однак при цьому українські воїни мають значну перевагу - вони на своїй землі і мають надзвичайно високу мотивацію», - підкреслив Арєф'єв.

Також від підкреслив, що Запоріжжя продовжує готуватися до оборони. Крім того, за вчорашню добу і ніч було затримано сорок одного громадянина, які свідома порушували правила комендантської години - до регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки спрямовано 18 затриманих, їм вручино повістки.

Також в мережі були опубліковані кадри, як у Запорізькій області будують оборонні споруди.

«Об’єдналися схід і захід. Деревину надіслали з Івано-франківської області, техніка приїхала з Рівненщини. Очікуємо ще допомогу з інших регіонів, які будуть допомагати захищати Україну на підступах до Запоріжжя», - повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Нагадаємо, в британській розвідці пповідомили про найближчі плани окупантів - що буде з Херсоном.

Також повідомлялось, що в російському Брянську спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти ввели "рабство" для фермерів.