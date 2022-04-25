У Чаплинському районі противник також змушує українців власною технікою копати окопи.

Російські військові на тимчасово окупованих територіях Херсонської області "ввели рабство" для місцевих фермерів. Про це повідомили на своїй сторінці в Facebook експерт Центру близькосхідних досліджень і політолог Сергій Данилов.

Так, солдати країни-агресора вимагають, щоб хлібороби віддавали їм 70% майбутнього врожаю. За його словами, в Чаплинському районі противник також змушує українців власною технікою копати окопи.

"Росіяни вводять рабство. Дозволили фермерам сіяти тільки зерно і соняшник. Вимагають, щоб фермери погоджувалися безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю окупантам! Багато фермерів відмовляються від такої кабали", - написав він.

Варто відзначити, що також на тимчасово окупованих територіях України загарбники роблять все, щоб обмежити права і свободи мирних жителів, зокрема, свободу пересування.

Нагадаємо, окупанти розібрали завод під Харковом, щоб влаштувати там концтабір.

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