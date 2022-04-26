Українські захисники завдали удару по ворогу в Херсонській області, знищивши десятки солдатів рф.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, згідно з даними, в районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами і велику кількість особового складу ворога – вбито понад 70 осіб.

Точна кількість загиблих уточнюється.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Відзначимо, що в той же час в Мережі з'явилася поки непідтверджена інформація, що на Херсонському напрямку звільнені 5 сіл, окупанти відступають на рубежі легендарної Чорнобаївки.

Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри танкової колони росіян з символом "О". ворог продовжує стягувати сили на Донбас.

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