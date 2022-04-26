Про це, як пише Politeka.net, повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, згідно з даними, в районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами і велику кількість особового складу ворога – вбито понад 70 осіб.
Точна кількість загиблих уточнюється.
Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.
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Відзначимо, що в той же час в Мережі з'явилася поки непідтверджена інформація, що на Херсонському напрямку звільнені 5 сіл, окупанти відступають на рубежі легендарної Чорнобаївки.
Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри танкової колони росіян з символом "О". ворог продовжує стягувати сили на Донбас.
Також Politeka.net писала, що на місці затоплення крейсера "Москва" працює спеціальний корабель "Комуна" - росіяни намагаються врятувати з затонулого судна секретні документи, військове обладнання та ракети.
Крім того Politeka.net писала, що Стефанчук розповів про план парламенту на випадок ліквідації Зеленського.