Російські війська намагаються просунутися в бік Слов'янська і Краматорська з півночі і сходу.

Як повідомляється в новому зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter, йдуть важкі бої.

"Місто Кремінна впало. Повідомляється про важкі бої на південь від Ізюма, де російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі і Сходу", - йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2022

Також повідомляється, що російські сили намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України. Для цього ворог готується до наступу на Запоріжжя.

Захоплення окупантами Кремінної та бої на півдні Ізюмщини підтверджують їхні наміри.

Додамо, що вранці 26 квітня російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Влада міста закликала місцевих жителів не публікувати фото і відео «прильотів».

Відзначимо, що в той же час з'явилася інфоормація, що місцеві жителі окупованого Херсона готуються вийти на мітинг проти так званого "референдуму".

Незважаючи на окупацію регіону і небезпеку життя, херсонці продовжують демонструвати всім українцям силу здорового патріотизму.

Нагадаємо, у свою чергу Олексій Арестович назвав великою дурістю рішення окупантів наступати в Криворізькому напрямку.

Також Politeka.net писала, що ворог несе великі втрати на Херсонщині.

Крім того Politeka.net повідомляла, що Росія продовжує стягувати танкові ударні підрозділи на Донбас.