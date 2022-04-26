Як повідомляється в новому зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter, йдуть важкі бої.
"Місто Кремінна впало. Повідомляється про важкі бої на південь від Ізюма, де російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі і Сходу", - йдеться у зведенні.
Також повідомляється, що російські сили намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України. Для цього ворог готується до наступу на Запоріжжя.
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Захоплення окупантами Кремінної та бої на півдні Ізюмщини підтверджують їхні наміри.
Додамо, що вранці 26 квітня російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Влада міста закликала місцевих жителів не публікувати фото і відео «прильотів».
Відзначимо, що в той же час з'явилася інфоормація, що місцеві жителі окупованого Херсона готуються вийти на мітинг проти так званого "референдуму".
Незважаючи на окупацію регіону і небезпеку життя, херсонці продовжують демонструвати всім українцям силу здорового патріотизму.
Нагадаємо, у свою чергу Олексій Арестович назвав великою дурістю рішення окупантів наступати в Криворізькому напрямку.
Також Politeka.net писала, що ворог несе великі втрати на Херсонщині.
Крім того Politeka.net повідомляла, що Росія продовжує стягувати танкові ударні підрозділи на Донбас.