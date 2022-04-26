Як повідомив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов, боротися з підводними човнами безпосередньо в районі пуску ракет - можливостей немає.

"Вони здійснюють пуск з глибини 50 метрів, але після кожного залпу ці підводні човни заходять в порт, щоб завантажити новий комплект ракет, і там тривалий час знаходяться в надводному положенні. Думаю, якщо у нас буде можливість, ми скористаємося таким фактором і зможемо застосувати наше ракетне озброєння для знищення цих човнів", - запевнив Жданов у своїй колонці, опублікованій на сайті «НВ».

Говорячи про авіацію Росії, Жданов пояснив, що противник намагається працювати дистанційно і на українські позиції заходять тільки штурмовиками - інші здійснюють пуски ракет, не підходячи до переднього краю, щоб не потрапляти в зону дії української ППО.

"Тому два-три літаки, збитих щодня - це велика перемога з боку наших повітряних сил", - повідомив Жданов.

Нагадаємо, у зведенні на ранок 26 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено десять повітряних цілей: три літаки, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня і три крилатих ракети.

Нагадаємо, росіяни намагаються врятувати з затонулого крейсера "Москва" секретні документи, обладнання та ракети.

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