Про це, як пише Politeka.net, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав це повідомлення, пролунали ще три вибухи ...Щойно зв'язався з головою Головінського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів", – розповів губернатор.
Очевидці вже почали викладати кадри пожежі, що супроводжується вибухами, в соцмережах.
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Нагадаємо, раніше в Бєлгороді вже горіли склади з боєприпасами і нафтобаза. У Міноборони Великобританії тоді припустили, що дані НП можуть ускладнити для Росії атаки на Харків.
"Ймовірна втрата поставок палива і боєприпасів з цих складів дасть додаткове короткострокове навантаження на і без того розтягнуті логістичні ланцюги Росії. Особливо може постраждати поставка російських військ, які оточують Харків в 60 кілометрах від Бєлгорода", — повідомляли в Міноборони Британії.
Крім того днями у російському Брянську горіла нафтобаза, а в Уссурійську військовий аеродром.
У свою чергу Олексій Арестович, коментуючи пожежі на військових об'єктах, припустив, що в рф почалася "партизанська війна".
При цьому кількість генералів, загиблих на українській території, вже пішла на другий десяток.