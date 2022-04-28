На окупованій території підірваний ключовий міст.

Про це у своєму каналі "Американський піхотинець" повідомляє україно-американський військовий Alex Saint.

"Під Мелітополем, (в районі населеного пункту Акимівка), абсолютно випадково самоліквідувався ж/д міст. Перекидання військ з Криму і вивезення награбованого, призупинено на тривалий термін.

Причина вибуху моста традиційна ... щось грюкнуло!

Охорона моста в крайньому ступені оху*нія і зараз готується до відправки на Колиму!",- повідомляє він.

Також повідомляється, що за словами місцевих жителів, у орків почалася паніка. Міст був оточений. Російські військові пильно оглядають всі машини, перевіряють всіх велосипедистів, пішоходів.

Нагадаємо, в британській розвідці повідомили про невдачі авіації рф і успіхи ЗСУ.

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