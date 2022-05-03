Тиждень напередодні 9 травня буде дуже важкий для українських захисників на Донбасі. Що ж стосується армії ворога, то там готові вже стріляють у своїх, щоб змусити іти у наступ.

Про це у свої колонці для «НВ» повідомив військовий експерт, полковник запасу ВСУ Олег Жданов.

За його словами, на Донбасі не припиняються запеклі бої - росіяни атакують по 7 – 10 разів на день, намагаючись прорвати оборону сил ВСУ.

«Або завдати нам хоч якогось ураження, щоб просунутися вперед. Тому, поки вони не видохлися, для нас це буде величезна проблема. Їх там гонять просто на забій. Якщо вже є випадки, що російські офіцери розстрілюють власних солдат, щоб утримати дисципліну і змусити людей іти у наступ, то це говорить саме за себе», - пояснив Жданов ситуацію на фронті.

Військовий експерт пояснив, що ситуація у російському війську «не така вже й гарна», а жорстокість із боку офіцерів з часом обернеться проти самих офіцерів.

«Для того, щоб утекти з позиції, — хто заважає? Офіцер заважає. Убили офіцера і побігли. А потім, як їх зупинили, розповідають — зв’язок утрачено зі старшим командиром, нас б’ють постійно, ми не знаємо, що робити. Це — наступний крок, який можемо очікувати найближчим часом», - припустив Жданов.

Жданов також назвав найзагрозливіший для ВСУ напрямок, це - ізюмський.

"Від Ізюма російська армія намагається просуватися в бік Сєверодонецька та Краматорська. І тут зосереджені найбільші зусилля російської армії", - повідомив полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, на окупованих територіях набирає обертів рух опору.

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