Противник намагається поповнити значні втрати техніки в підрозділах збройних сил рф, що ведуть бойові дії на території України.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, в місті Богучар Воронезької області, в період з 27 квітня по 2 травня було знято зі зберігання сімнадцять танків і шістдесят БМП-1. Техніка відправлена на тимчасово зайняті російськими військами українські території.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів. На Ізюмському напрямку ворог продовжив обстрілювати підрозділи військ ЗСУ.

У Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна і просуванні в напрямку населених пунктів Лиман і Слов'янськ.

Також повідомляється, що за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил і сухопутних військ були вражені 7 БПЛА "Орлан-10" і один БПЛА "Форпост".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.

Ворог несе втрати і на інших напрямках.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, в тимчасово зайнятих агресором містах і селах активно продовжує розвиватися рух опору.

Додамо, що в Луганській області російські окупанти знищили будинок місцевого фермера, обстрілявши його з БТР за те, що чоловік відмовився віддавати їм свою сільськогосподарську техніку.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники вирішили створити "колгосп" у Сватовому. Вони провели для населення збори, де повідомили, що вся фермерська техніка тепер переходить у комунальну власність.

Але один з фермерів відмовився виконувати умови росіян.

"Він відмовився співпрацювати. Увечері під'їхав БТР до будинку цього чоловіка і став стріляти. Слава Богу, люди залишилися живі, але таким чином росіяни пригнічують будь-яке бажання сперечатися", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, за словами Арестовича, Росія готує в Україні "зерг раш".

Також повідомлялося, що українські десантники ефектно знищили окупантів разом з боєприпасами.

Крім того Politeka.net писала, що загальну мобілізацію готуються продовжити - кого закличуть після 24 травня.