Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, в місті Богучар Воронезької області, в період з 27 квітня по 2 травня було знято зі зберігання сімнадцять танків і шістдесят БМП-1. Техніка відправлена на тимчасово зайняті російськими військами українські території.
На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів. На Ізюмському напрямку ворог продовжив обстрілювати підрозділи військ ЗСУ.
У Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна і просуванні в напрямку населених пунктів Лиман і Слов'янськ.
Також повідомляється, що за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил і сухопутних військ були вражені 7 БПЛА "Орлан-10" і один БПЛА "Форпост".
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На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.
Ворог несе втрати і на інших напрямках.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ, в тимчасово зайнятих агресором містах і селах активно продовжує розвиватися рух опору.
Додамо, що в Луганській області російські окупанти знищили будинок місцевого фермера, обстрілявши його з БТР за те, що чоловік відмовився віддавати їм свою сільськогосподарську техніку.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, загарбники вирішили створити "колгосп" у Сватовому. Вони провели для населення збори, де повідомили, що вся фермерська техніка тепер переходить у комунальну власність.
Але один з фермерів відмовився виконувати умови росіян.
"Він відмовився співпрацювати. Увечері під'їхав БТР до будинку цього чоловіка і став стріляти. Слава Богу, люди залишилися живі, але таким чином росіяни пригнічують будь-яке бажання сперечатися", - розповів Гайдай.
Нагадаємо, за словами Арестовича, Росія готує в Україні "зерг раш".
Також повідомлялося, що українські десантники ефектно знищили окупантів разом з боєприпасами.
Крім того Politeka.net писала, що загальну мобілізацію готуються продовжити - кого закличуть після 24 травня.