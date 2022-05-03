Неделя накануне 9 мая будет очень тяжелой для украинских защитников на Донбассе. Что же касается армии врага, то там уже расстреливают своих, чтобы заставить идти в наступление.

Об этом в своей колонке для "НВ" сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, на Донбассе не прекращаются ожесточенные бои - россияне атакуют по 7 – 10 раз в день, пытаясь прорвать оборону сил ВСУ.

"Или нанести нам хоть какое-то поражение, чтобы продвинуться вперед. Поэтому, пока они не выдохлись, для нас это будет огромная проблема. Их там гонят просто на убой. Если уже есть случаи, что российские офицеры расстреливают собственных солдат, чтобы удержать дисциплину и заставить людей идти в наступление, то это говорит само за себя", - пояснил Жданов ситуацию на фронте.

Военный эксперт пояснил, что ситуация в российском войске «не такая уж и хорошая», а жестокость со стороны офицеров со временем обернется против самих офицеров.

"Для того, чтобы удрать с позиции, — кто мешает? Офицер мешает. Убили офицера и побежали. А потом, как их остановили, рассказывают — связь потеряна со старшим командиром, нас бьют постоянно, мы не знаем, что делать. Это - следующий шаг, который можем ожидать в ближайшее время", - предположил Жданов.

Жданов также назвал самое угрожающее для ВСУ направление, это - изюмское.

"От Изюма российская армия пытается продвигаться в сторону Северодонецка и Краматорска. И здесь сосредоточены наибольшие усилия российской армии", - сообщил полковник запаса ВСУ.

Напомним, на оккупированных территориях набирает обороты движение сопротивления.

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