Подробности масштабного ЧП сообщают местные росСМИ. Пожар в городе Называевск Омской области разгорелся около полудня 6 мая. На момент, когда о возгорании узнали спасатели, огонь охватил два жилых дома и надворные постройки.
Однако, в городе наблюдался штормовой ветер, из-за которого огонь очень быстро перекинулся на соседние здания. Под конец дня пожар охватывал уже целые улицы.
Через несколько часов после начала пожара губернатор Омской области Александр Бурков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара были привлечены 165 человек и пожарный поезд. По официальным данным, ликвидировать возгорание они смогли только в 20:55 по местному времени.
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При этом местные жители пишут в соцсетях, что воды для тушения такого пожара не хватало. Остатки улиц догорают в городе и сейчас.
Всего в Называевске сгорело около 90 строений на 6 улицах. Из них 60 сгорели полностью и восстановлению не подлежат.
По официальной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в трансформаторной будке. От искры вспыхнула сухая трава, а ветер перенес огонь на строения
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