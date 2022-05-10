Про це, як пише Politeka.net, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. В цілому в Маріуполі, за його даними, залишається до 100 тисяч осіб.

"Сама евакуація триває по кілька днів. Однією з причин є "фільтраційні табори" окупантів", - повідомив Кириленко.

Водночас петиція із закликом до ООН та всіх лідерів світу врятувати із заводу "Азовсталь" у Маріуполі українських бійців та цивільних набрала понад мільйон підписів.

Тим часом стало відомо, що крім дипломатичного процесу йде підготовка до звільнення багатостраждального Маріуполя військовим шляхом.

Популярні новини зараз

Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни

"Помстимося": обірвалося життя відомого офіцера, чий подвиг врятував українську морську авіацію

Лукашенко покарають за співучасть Путіну: у Білому домі зробили серйозну заяву

Ярославський з "Майстер Шеф" зробив пропозицію Мартиновській, стала відома відповідь: "Я не змогла від неї..."

Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Показати ще

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив екс-командир «Азова» Максим Жорін.

Жорін також поділився думкою, що перші півтора місяці було абсолютно реально провести військову деблокаду Маріуполя і цей процес був можливий відносно невеликими силами. Зокрема, було сотні добровольців, які готові були піти деблокувати місто, хоча це дуже складна і важка операція. Зараз же, за словами Жоріна, провести одноетапну деблокаду вже неможливо.

Маріуполь, Азовсталь

"Втім, крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції по деблокаді міста. Вона може бути на сьогоднішній день кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", - повідомив Жорін.

При цьому екс-командир "Азова" зазначив, що часу це займає дуже багато, адже треба дочекатися доукомплектування технікою і артилерією, але у тих, хто продовжує перебувати на "Азовсталі" і тримати оборону цього часу немає.

"Тому ми готуємося і працюємо паралельно за двома напрямками: і дипломатичному – для того, щоб їх врятувати і вивезти звідти, і у військовому, – який в будь-якому випадку будемо реалізовувати", - пояснив Жорін, додавши, що це не операція для одного підрозділу, а загальновійськова і масштабна.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз розблокувати військовим шляхом Маріуполь неможливо.

«В України немає такої важкої зброї. Це не думки, це висновки керівництва нашої армії", - пояснив Зеленський.

Мариуполь

Президент України також повідомив, що держава намагається звільнити військових з "Азовсталі" дипломатичним шляхом, але Росія відмовляється відпускати їх, поки вони не складуть зброю і не здадуться в полон.

"Для допомоги в цьому питанні були запрошені переговірники з наступних країн: Туреччина, Ізраїль, Швейцарія. Спробували вирішити це питання Французька Республіка, а також організація Об'єднаних націй і представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Росія змінює військових тільки полонених на полонених - це відповідь Росії. Інших відповідей не існує", - пояснював Зеленський.

Тим часом, українські захисники продовжують героїчну оборону Маріуполя.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися кадри із фільтраційного табору для українців.

Також Politeka.net писала, що ворог намагається затиснути бійців ЗСУ в кільце, ситуація важка.

Крім того Politeka.net повідомляла, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив ще одну цинічну мету окупантів.