На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі залишається ще понад 100 цивільних.

Про це, як пише Politeka.net, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. В цілому в Маріуполі, за його даними, залишається до 100 тисяч осіб.

"Сама евакуація триває по кілька днів. Однією з причин є "фільтраційні табори" окупантів", - повідомив Кириленко.

Водночас петиція із закликом до ООН та всіх лідерів світу врятувати із заводу "Азовсталь" у Маріуполі українських бійців та цивільних набрала понад мільйон підписів.

Тим часом стало відомо, що крім дипломатичного процесу йде підготовка до звільнення багатостраждального Маріуполя військовим шляхом.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив екс-командир «Азова» Максим Жорін.

Жорін також поділився думкою, що перші півтора місяці було абсолютно реально провести військову деблокаду Маріуполя і цей процес був можливий відносно невеликими силами. Зокрема, було сотні добровольців, які готові були піти деблокувати місто, хоча це дуже складна і важка операція. Зараз же, за словами Жоріна, провести одноетапну деблокаду вже неможливо.

"Втім, крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції по деблокаді міста. Вона може бути на сьогоднішній день кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", - повідомив Жорін.

При цьому екс-командир "Азова" зазначив, що часу це займає дуже багато, адже треба дочекатися доукомплектування технікою і артилерією, але у тих, хто продовжує перебувати на "Азовсталі" і тримати оборону цього часу немає.

"Тому ми готуємося і працюємо паралельно за двома напрямками: і дипломатичному – для того, щоб їх врятувати і вивезти звідти, і у військовому, – який в будь-якому випадку будемо реалізовувати", - пояснив Жорін, додавши, що це не операція для одного підрозділу, а загальновійськова і масштабна.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз розблокувати військовим шляхом Маріуполь неможливо.

«В України немає такої важкої зброї. Це не думки, це висновки керівництва нашої армії", - пояснив Зеленський.

Президент України також повідомив, що держава намагається звільнити військових з "Азовсталі" дипломатичним шляхом, але Росія відмовляється відпускати їх, поки вони не складуть зброю і не здадуться в полон.

"Для допомоги в цьому питанні були запрошені переговірники з наступних країн: Туреччина, Ізраїль, Швейцарія. Спробували вирішити це питання Французька Республіка, а також організація Об'єднаних націй і представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Росія змінює військових тільки полонених на полонених - це відповідь Росії. Інших відповідей не існує", - пояснював Зеленський.

Тим часом, українські захисники продовжують героїчну оборону Маріуполя.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися кадри із фільтраційного табору для українців.

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