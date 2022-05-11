На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман і Сєвєродонецьк.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в новому зведенні Генштабу ЗСУ. Так, ворог штурмує на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Щоб закріпитися на захоплених територіях, ворог проводить інженерні роботи та створення нових позицій у районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка Херсонської області.

На Таврійському напрямку окупанти проводять демонстративні дії, щоб, скувати дії підрозділів Сил оборони, покращують інженерне обладнання своїх позицій, поповнюють запаси.

У Передністров'ї підрозділи оперативної групи російських військ як і раніше знаходяться в бойовій готовності «Повна».

У Генштабі ЗСУ зазначають, що постійний обстріл російськими військами не дозволяє провести повну евакуацію цивільних осіб і поранених із зони військових дій.

Всього на території Донецької та Луганської областей українськими захисниками було відбито 12 атак ворога. Серед знищеної за минулу добу техніки крім безпілотників "Орлан-10", танків, автомобілів, артилерійських систем і тд є також один вертоліт Мі-24.

Нагадаємо, з'явилося пояснення, як і коли Україна зможе звільнити Херсон.

Також повідомлялося, що міністр Кулеба заговорив про звільнення всієї України.

Крім того Politeka.net писала, що ворог намагається затиснути бійців ЗСУ в кільце.