На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога. Крім того знищено 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів та одну зенітну установку противника.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Також в Генштабі розповіли, що на Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи. З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення противник перемістив близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії.

Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території російської федерації у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове. На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення. На Миколаївському напрямку, у районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

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