Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський політолог і публіцист, математик Андрій Піонтковський.
Піонтковський також назвав дату, після якої все зміниться.
"Це мій день народження, 30 Червня. До кінця червня. А там, думаю, буде дуже цікава дипломатична стадія. Коли Москва буде намагатися припинити конфлікт, намагаючись щось все-таки утримати в зубах і намагатися, мабуть, буде вже не стільки Путін, скільки якісь інші «партіотичні» генерали»,-припустив Піонтковський, додавши, що ця стадія буде непередбачуваною.
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"Тому я відповім в міру свого технічного розуміння співвідношення сил сторін. До кінця червня має проявитися вирішальна перевага української армії", - пояснив Піонтковський, чому саме в кінці червня бої стихнуть і, можливо, почнуться переговори.
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