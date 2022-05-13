Російські військові минулого вечора, 11 травня, увірвалися в Херсонський слідчий ізолятор. Там вони влаштували справжній дебош з пострілами і застосуванням світлошумових гранат. Потім окупанти відкрили певні камери і вивели з них ув'язнених. Очевидці події повідомляють, що військові точно знали, кого потрібно викрасти.

Повідомляється, що викрадення супроводжувалося пострілами з автомата і вибухами світлошумових гранат. Куди відвезли ув'язнених херсонського СІЗО і яка їх подальша доля - не відомо.

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Відзначимо, що зараз на тимчасово захоплених територіях Херсонщини працюють чотири пенітенціарних закладів-три колонії і СІЗО. Через окупацію близько двох тисяч ув'язнених і працівників в'язниць опинилися під загрозою через дії російських військових.

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