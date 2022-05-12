У Красноярському краї від пожеж вже постраждало понад 1200 осіб, є загиблі.

Росія продовжує горіти. У зв'язку з різким погіршенням погоди, сильним поривчастим вітром в 60 населених пунктах Красноярського краю через коротке замикання електропроводок виникли пожежі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а Телеграм-канали публікують кадри.

Вогонь знищив 827 будівель, у тому числі 518 житлових будинків, нежитлові будівлі, дев'ять соціальних установ. Загинули вісім людей.

За останньою інформацією рятувальники боролися з лісовою пожежею біля села Сиза Красноярського краю всю ніч з 11 по 12 травня, проте загроза поширення вогню на житлові будинки зберігається.

У Красноярському краї від пожеж вже постраждало понад 1200 осіб. Тут, а також в Іркутській і Кемеровській областях росії загальна площа пожеж перевищила 65 тисяч квадратних метрів. Росія ще раз показала, що так звана "сверх" держава навіть пожежу загасити не може.

Нагадаємо, у росії масово підпалюють військкомати.

Як повідомляла Politeka, в Красноярському краї рф вигорають дотла цілі села, кадри.

Також Politeka писала, що цілі вулиці вигоріли у російському місті через небувалу пожежу.