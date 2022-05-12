Росія продовжує горіти. У зв'язку з різким погіршенням погоди, сильним поривчастим вітром в 60 населених пунктах Красноярського краю через коротке замикання електропроводок виникли пожежі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а Телеграм-канали публікують кадри.
Вогонь знищив 827 будівель, у тому числі 518 житлових будинків, нежитлові будівлі, дев'ять соціальних установ. Загинули вісім людей.
За останньою інформацією рятувальники боролися з лісовою пожежею біля села Сиза Красноярського краю всю ніч з 11 по 12 травня, проте загроза поширення вогню на житлові будинки зберігається.
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У Красноярському краї від пожеж вже постраждало понад 1200 осіб. Тут, а також в Іркутській і Кемеровській областях росії загальна площа пожеж перевищила 65 тисяч квадратних метрів. Росія ще раз показала, що так звана "сверх" держава навіть пожежу загасити не може.
Нагадаємо, у росії масово підпалюють військкомати.
Як повідомляла Politeka, в Красноярському краї рф вигорають дотла цілі села, кадри.
Також Politeka писала, що цілі вулиці вигоріли у російському місті через небувалу пожежу.