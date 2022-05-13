Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, таким чином окупанти готуються до нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівської області, розташованих поблизу державного кордону України.
Також наголошується, що у Воронезькій і Бєлгородській областях рф продовжено до 25 травня дію підвищеного рівня терористичної загрози.
На Слобожанському напрямку ворог перегруповується, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних здібностей.
На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне. У Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка.
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На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії в напрямку Оріхове та Комишуваха, успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії в напрямку Мар'їнки.
У Генштабі ЗСУ підкреслили, що тривають обстріли Маріуполя і блокування підрозділів українських військ в районі заводу "Азовсталь".
"Враховуючи заходи з евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", - попередили в Генштабі.
За попередню добу українськими бійцями було уражено сім повітряних цілей: п'ять БПЛА типу Орлан-10, один вертоліт Ка-52 і одна крилата ракета.
Тільки на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 автомобілів противника.
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