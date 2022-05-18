Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Тяжелые бои продолжаются.
Так, на Славянском направлении враг осуществляет наступление на населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступательных действий развернул подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении противник стремится установить полный контроль над населенным пунктом Дробышево и заблокировать Лиман с севера. На Бахмутском и Северодонецком направлениях, для авиационной поддержки наступательных действий, агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.
Крми того, на Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направлении Пологи – Орехов.
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В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивает на блокировании наших подразделений в районе завода “Азовсталь”. Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.
С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, понесших потери, агрессор перемещает с территории российской федерации вооружение и военную технику.
Напомним, оккупанты после провала изменили тактику - в чем она заключается.
Также сообщалось, что западноевропейские политики начали беспокоиться относительно того, что Украина действительно может победить в войне против Путина.
Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента Украины идут дискуссии относительно мобилизации после 24 мая.