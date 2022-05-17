Об этом со ссылкой на официальных западных лиц пишет издание Politico.
Так, отмечается, что Недавний успех Украины в вытеснении российских войск с некоторых оккупированных территорий побудил лидеров Франции, Германии и Италии сделать вывод, что некогда немыслимая победа Украины теперь вполне возможна.
Серьезную озабоченность, как пишет издание, вызывает то, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой.
Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы спокойно выступают за «спасающее лицо» решение конфликта, даже если это будет стоить Украине некоторой территории.
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В то же время США говорят, что в конечном итоге видят решение конфликта дипломатическим путем, но приоритетом администрации остается помощь Украине в защите.
Издание также предполагает, что Италия, Франция и Германия пытаются оказать давление на украинских лидеров в переговорах.
Напомним, Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии".
Также сообщалось, что названа страна, на которую Путин может напасть после неудачи в Украине.
Также Politeka.net писала о возможніх сроках начала контрнаступления ВСУ.