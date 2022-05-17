Несмотря на то, что европейские лидеры публично сочувствуют борьбе Украины и в некоторых случаях пошли на многое они также опасаются, что победа украинцев может создать целый ряд новых проблем.

Об этом со ссылкой на официальных западных лиц пишет издание Politico.

Так, отмечается, что Недавний успех Украины в вытеснении российских войск с некоторых оккупированных территорий побудил лидеров Франции, Германии и Италии сделать вывод, что некогда немыслимая победа Украины теперь вполне возможна.

Серьезную озабоченность, как пишет издание, вызывает то, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой.

Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы спокойно выступают за «спасающее лицо» решение конфликта, даже если это будет стоить Украине некоторой территории.

В то же время США говорят, что в конечном итоге видят решение конфликта дипломатическим путем, но приоритетом администрации остается помощь Украине в защите.

Издание также предполагает, что Италия, Франция и Германия пытаются оказать давление на украинских лидеров в переговорах.

Напомним, Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии".

Также сообщалось, что названа страна, на которую Путин может напасть после неудачи в Украине.

Также Politeka.net писала о возможніх сроках начала контрнаступления ВСУ.