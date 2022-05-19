За минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках були відбиті відбиті шістнадцять атак ворога, знищені 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобіля і 6 звичайних автомобілів противника.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ і здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою поліпшення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4. Успіху також не мав.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр'ївка, зазнав втрат і відступив.

У районах населених пунктів Новокалинове і Первомайське штурмові дії також виявилися безуспішними. На Курахівському напрямку ворог також безуспішно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують обладнання додаткових вогневих позицій і захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Також повідомляється, що на Слов'янському напрямку ворог намагається поліпшити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі Великої Комишувахи - успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат і був змушений відійти на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, окупанти вигадали, кого ще можна притягнути на фронт.

Також повідомлялося, що українців попередили - війна навряд чи закінчиться до осені.

Також Politeka.net писала, що в Пентагоні розповіли, як змінилася тактика окупантів.