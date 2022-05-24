У Туреччині росіянин вирішив звести рахунки з життям на очах у людей прямо в аеропорту.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, чоловік з Росії намагався повіситися в аеропорту на знак протесту проти війни в Україні.

НП сталася в Антальї 24 травня. В аеропорту люди помітили, як чоловік забрався на підвісну лампу поруч зі стійкою реєстрації на виліт до Москви, а потім зістрибнув вниз з петлею на шиї.

Чоловік повис на мотузці на очах у приголомшеного натовпу. Охоронці аеропорту тут же спробували піднятися до нього по сходах, але чоловік збив її ногою. Для того, щоб не дати йому задихнутися, люди підтримували під його ногами матрац.

Зрештою, охоронцям вдалося дістатися до суїцидника і обрізати мотузку, на якій він висів.

Відомо, що чоловік живий, його доставили в лікарню.

За даними турецьких ЗМІ, порушником спокою виявився 29-річний громадянин росії на ім'я Олександр Русаков. Повідомляється, що перед тим як зробити відчайдушний вчинок, він «вигукував щось про Україну», висловлюючи свій протест проти війни в країні, розв'язаної його батьківщиною.

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