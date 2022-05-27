Про це, як пише Politeka.net, в ефіреї Фейгін Live заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.
"Там як мінімум дві бригади ППО прикриває, постійні наряди сил в повітрі. ППО, яке забезпечують кораблі", - повідомив Арестович.
За словами представника ОП, поцілити в міст крилатою ракетою - це все одно що за 300 метрів потрапити кулею в аркуш паперу. Але, навіть якщо поцілити, наприклад, в проліт моста – ця ділянка швидко відновлюється.
"А в опору поцілити... у неї навіть якщо поцілити, то треба і підірвати. Це непроста історія. Якби було так легко знищувати, ми б його давно знищили", - уклав Арестович.
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Додамо, раніше в МВС України заявили, що Кримський міст буде зруйнований-це лише питання часу.
Раніше представник збройних сил Латвії Яніс Слайдіньш також припустив, що українські військові можуть завдати удару по Кримського мосту. Він назвав переправу "дуже важливим стратегічним об'єктом, пошкодження якого стане серйозним ударом для Росії, оскільки по мосту постачають зброю для всього південного напрямку".
Нагадаємо, міст, що з'єднує Росію з анексованим Кримом, був введений в експлуатацію в 2019 році. Його протяжність - майже 19 кілометрів, Приблизна вартість будівництва - близько 250 мільярдів рублів.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, як змінилася ситуація на передовій за останню добу.
Також Politeka.net писала, що секретар РНБО Данилов назвав найголовнішу мету російських окупантів в Україні.
Крім того Politeka.net повідомляла, що Зеленський поставив на місце прихильників "поступок Путіну".