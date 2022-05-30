На Луганщині йдуть важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ.

Як пише Politeka.net з посиланням на голову Луганської ОДА (ОВА) Сергія Гайдая, росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька - це стосується північно-східних та південно-східних околиць міста.

Для наступу на Лисичанськ та Сєверодонецьк ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, українські бійці міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни.

«Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного», - повідомив Гайдай.

Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини.

Також Гайдай повідомив, що протягом 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти також готуються до наступу на Слов'янськ. Рашисти проводять перегрупування військ для відновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ.

"На Лиманському напрямку ворог закріплюється в населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялось, що контрнаступ українських військових на Херсонщині зриває плани РФ на південному напрямку.