У Зимогір'ї у тимчасово окупованій Луганській області палає склад боєприпасів.

Відповідні кадри вже ширяться Мережею, пише Politeka.net. На кадрах можна побачити величезний стовб чорного диму і спалахи полум’я.

Склад боеприпасов в Зимогорье передает привет) https://t.co/41etuySIFw pic.twitter.com/2GY13OUIeB — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) June 27, 2022

Окремо зазначимо, що даний об'єкт знаходиться приблизно в 50 км від позицій ЗСУ.

"Йде детонація боєприпасів, стоїть гул, снаряди розлітаються в різні боки. Дорога в столицю нашу закрита, зв'язок лежить. Затягує димом. Я очкую... А сусідка смажить картоплю і співає щось", «ранок стає все добрішим», «Вже фейєерверк», - коментують кадри користувачі Мережі.

Також зазначимо, що до окупованого Луганська від Зимогір'я менш ніж 40 км.

"Идёт детонация боеприпасов, стоит гул, снаряды разлетаются в разные стороны. Дорога в столицу нашу закрыта, связь лежит. Затягивает дымом. Я очкую… А соседка жарит картошку и напевает что-то" https://t.co/RExw8uqzIV #Зимогорье pic.twitter.com/zNvoce5rZi — Necro Mancer (@666_mancer) June 27, 2022

Додамо, що раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович анонсував відповідь рашистам за обстріл українських міст. Зокрема житлового будинка в Києві.

"Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам".

Нагадаємо, білорусь відправляє в росію вагони, набиті боєприпасами.

Також повідомлялось, що внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв.м.

Крмі того Politeka.net писала, що ЗСУ зупинили наступ та вдарили по скупченню ворога.