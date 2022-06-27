Відповідні кадри вже ширяться Мережею, пише Politeka.net. На кадрах можна побачити величезний стовб чорного диму і спалахи полум’я.
Окремо зазначимо, що даний об'єкт знаходиться приблизно в 50 км від позицій ЗСУ.
"Йде детонація боєприпасів, стоїть гул, снаряди розлітаються в різні боки. Дорога в столицю нашу закрита, зв'язок лежить. Затягує димом. Я очкую... А сусідка смажить картоплю і співає щось", «ранок стає все добрішим», «Вже фейєерверк», - коментують кадри користувачі Мережі.
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Також зазначимо, що до окупованого Луганська від Зимогір'я менш ніж 40 км.
Додамо, що раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович анонсував відповідь рашистам за обстріл українських міст. Зокрема житлового будинка в Києві.
"Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам".
Нагадаємо, білорусь відправляє в росію вагони, набиті боєприпасами.
Також повідомлялось, що внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв.м.
Крмі того Politeka.net писала, що ЗСУ зупинили наступ та вдарили по скупченню ворога.