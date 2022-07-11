Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Головне управління ДСНС України у Донецькій області, з-під завалів врятовано 6 осіб, розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи по розчищенню завалів тривають.
За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 22 осіб, з них 1 дитина – це хлопчик 9 років.
Раніше повідомлялось, що рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який провів там близько 20 години.
Чоловік розповів, що був у ванній, вийшов звідти, коли вдарили ракети. Плита впала на ванну, залишивши трохи вільного простору. Він лежав там, доки його не дістали рятувальники.
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Нагадаємо, російські окупанти вдарили «Іскандерами» по цивільному гуртожитку в місті Часів Яр на Донеччині у суботу ввечері.
Орієнтовно влучили чотири ракети. За попередніми оцінками експертів, це були "Іскандери".
Будинок, у який влучили російські окупанти – це гуртожиток, де знаходились цивільні люди. Військових об'єктів тут поблизу немає", - повідомляв перший заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області В'ячеслав Бойцов.
Через деякий час з’явилися перші дані про загиблих – повідомлялося, що жертвами обстрілу стали 15 мешканців гуртожитку.
Додамо, що зранку 11 липня росіяни вдарили по центру Харкова - ракета влучила у багатоповерхівку.
Також повідомлялось, що спроба нового наступу окупантів повністю провалилася.
У Мережі також з'явилося відео, як італійський ведучий закрив російському пропагандисту Соловйову рот у прямому ефірі.