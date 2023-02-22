Про це, як пише Politeka.net, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні», - попередив Терехов.

Ймовірно обстріл ведеться з ЗРК С-300 з Бєлгородської області рф.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За деякими даними, місто було атаковано дронами.

Попередньо відомо, що чотири удари прийшлися по Київському району міста.

Ворог цілить по промисловим об‘єктам.

ОНОВЛЕНО

"У Харкові росіяни обстріляли промислове підприємство чотирма ракетами. Попередньо - двоє людей мають легкі ушкодження" - керывник ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 21 лютого росіяни вдарили по Херсону. Російські війська завдали масованого удару з «Градів» по місту – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, медичний заклад, автотранспортне підприємство, будівлю “Херсонтеплоенерго”, завод та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинули 5 мирних людей, 21 житель Херсонщини дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Серед поранених – 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості.

Також повідомлялось, що новий наступ обернувся для росіян катастрофою - ворога розбито.

Крім того, повідомлялось, що путін готує для Білорусі страшну долю.

Politeka.net також писала, що у війні в України настав вирішальний момент.