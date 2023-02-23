Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».
Вони, за словами Буданова, розуміють, що часу немає ні в кого, і чим довше війна проти України буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки рф.
Також Буданов прогнозує закінчення війни літом 2023 року.
"Дасть Бог, усі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням усіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є. Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу", - заявив очільник ГУР МО.
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За словами Буданова, подій весною буде дуже багато. І, можливо, вони будуть визначними в цій війні.
Відповідаючи на питання, до чого готується Росія на весну, Буданов заявив: «до виконання задачі номер один».
Головний розвідник України впевнений, що перед окупантами стоїть завдання до 31.03.2023 вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.
Говорячи про Бахмут, Буданов запевнив, що місто тримається, стоїть.
«Стратегічно важливий кожен міліметр нашої Батьківщини, і це треба зрозуміти. Я казав багато разів, знову ж вам повторюю, що кожен втрачений метр ситуативно, можливо, врятує життя одному-двом бійцям. Але от при поверненні цього метра – це забере життя у десяти бійців», - підкреслив Буданов.
Підкреслимо, що тим часом в Мережі з'явилася інформація, що нібито Буданов звернувся до мешканців окупованого Криму.
Звернення "керівника української розвідки" пролунало на всіх кримських радіостанціях, а також у Москві та Краснодарі.
Буданов підкреслив, що Крим, Донбас та інші окуповані території повернуться додому, а усіх зрадників буде знайдено.
"Всім патріотам - час дійти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас", - наголоссив нібито Буданов.
Додамо, тим часом свій прогноз відносно закінчення війни озвучив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.
Так, він вважає, що війна в Україні триватиме щонайменше ще рік, адже Путін не збираєтсья зупинятися.
«Я думаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не лише до життів народу України, а й до своїх власних солдатів, — сказав він, пише Sky News.
Уоллес зазначив, що що вже 188 тисяч військових армії РФ загинули за амбіції російського диктатора та за його катастрофічну помилку.
«Коли хтось перейшов межу і думає, що це нормально робити так зі своїм народом, фактично керуючи м’ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися, — додав Уоллес.
Також стало відомо, що Воллес приїхав до українських військових, які проходять навчання на танках Challenger 2 в Англії.
Раніше українських військових, які проходять навчання в Британії, відвідав король Чарльз.
"Це надзвичайно надихає – бути свідком того, як українські солдати вчаться на британських танках Challenger 2", - цитує Бена Воллеса британський уряд.
Тим часом заступниця Міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у Military Media Center заявила, що наступ російських військ на Сході триває, але сили оборони завдають ворогу серйозних втрат.
«На Сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена», - сказала Ганна Маляр.
Нагадаємо, що ситуація навколо Молдови дуже швидко загострюється.
Також повідомлялось, що експерт розповів, коли рф може запустити ракети, які не збиває наше ППО.