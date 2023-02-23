В росії є недурні люди, які хочуть якомога швидше закінчити війну.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».

Вони, за словами Буданова, розуміють, що часу немає ні в кого, і чим довше війна проти України буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки рф.

Також Буданов прогнозує закінчення війни літом 2023 року.

"Дасть Бог, усі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням усіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є. Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу", - заявив очільник ГУР МО.

За словами Буданова, подій весною буде дуже багато. І, можливо, вони будуть визначними в цій війні.

Відповідаючи на питання, до чого готується Росія на весну, Буданов заявив: «до виконання задачі номер один».

Головний розвідник України впевнений, що перед окупантами стоїть завдання до 31.03.2023 вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Говорячи про Бахмут, Буданов запевнив, що місто тримається, стоїть.

«Стратегічно важливий кожен міліметр нашої Батьківщини, і це треба зрозуміти. Я казав багато разів, знову ж вам повторюю, що кожен втрачений метр ситуативно, можливо, врятує життя одному-двом бійцям. Але от при поверненні цього метра – це забере життя у десяти бійців», - підкреслив Буданов.

Підкреслимо, що тим часом в Мережі з'явилася інформація, що нібито Буданов звернувся до мешканців окупованого Криму.

Звернення "керівника української розвідки" пролунало на всіх кримських радіостанціях, а також у Москві та Краснодарі.

Буданов підкреслив, що Крим, Донбас та інші окуповані території повернуться додому, а усіх зрадників буде знайдено.

"Всім патріотам - час дійти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас", - наголоссив нібито Буданов.

Додамо, тим часом свій прогноз відносно закінчення війни озвучив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Так, він вважає, що війна в Україні триватиме щонайменше ще рік, адже Путін не збираєтсья зупинятися.

«Я думаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не лише до життів народу України, а й до своїх власних солдатів, — сказав він, пише Sky News.

Уоллес зазначив, що що вже 188 тисяч військових армії РФ загинули за амбіції російського диктатора та за його катастрофічну помилку.

«Коли хтось перейшов межу і думає, що це нормально робити так зі своїм народом, фактично керуючи м’ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися, — додав Уоллес.

Також стало відомо, що Воллес приїхав до українських військових, які проходять навчання на танках Challenger 2 в Англії.

🇬🇧DefSec Ben Wallace climbs onto Challenger 2 tank for photo with Ukrainian soldiers now being trained in the U.K.: “Crimea that way!” pic.twitter.com/ZKqb05EzwW — InUkraine (@InUAOfficial) February 23, 2023

Раніше українських військових, які проходять навчання в Британії, відвідав король Чарльз.

"Це надзвичайно надихає – бути свідком того, як українські солдати вчаться на британських танках Challenger 2", - цитує Бена Воллеса британський уряд.

British Defense Minister Ben Wallace with Ukrainian soldiers undergoing training on Challenger 2 tanks



🇬🇧🇺🇦 Based Ben pic.twitter.com/bJgy7HHlP6 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 22, 2023

Тим часом заступниця Міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у Military Media Center заявила, що наступ російських військ на Сході триває, але сили оборони завдають ворогу серйозних втрат.

«На Сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена», - сказала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що ситуація навколо Молдови дуже швидко загострюється.

Також повідомлялось, що експерт розповів, коли рф може запустити ракети, які не збиває наше ППО.