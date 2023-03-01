Призовні комісії в Україні не завжди визнають свої помилки, пише британське видання "Economist".

Так, наприклад, видання повідомляє, що українець Руслан Кубай був здивований, коли наприкінці січня отримав повістку, бо він інвалід з дитинства - не має обидвох рук. Чоловік мав би потрапити під автоматичне звільнення від служби.

Несподіванкою для нього стала реакція чиновників місцевого призовного пункту у Дрогобичі що на Львівщині.

Замість того, щоб визнати свою помилку, місцеві чиновники оголосили його придатним до служби.

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Коли публікація в соцмережах і почався скандал і це допомогло скасувати рішення.

Видання повідомляє, що випадок Руслана Кубая не є поодиноким.

З незрозумілих причин найагресивнішими були чиновники на заході Україні, пише британське видання, але така ж тенденція спостерігається по всій країні.

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