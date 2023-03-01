Експерт повідомив , що окупанти стягнули величезну кількість військової техніки та живої сили до лінії фронту, проте ситуацію вони переломити не зможуть.

"По-перше, вся ця "страшна" ЗАГАЛЬНА кількість ОВТ противника розмазана дуже немаленьким за своєю протяжністю фронтом. Тому, якщо їх розподілити на ВЕСЬ фронт, то такий показник, який дуже "поважали" в радянській армії, як кількість того чи іншого типу ОВТ на 1 км фронту, вийде вже не таким "страшним", - пише Трегуб.

Другою причиною є те, що озброєння та військова техніка ворога не задіяна безпосередньо у бойових діях на даний момент.

"Є ще частини та підрозділи резерву, їх штатне ОВТ також слід відокремити від загальної кількості, оскільки вони не задіяні безпосередньо у бойових діях в даний момент (але, звичайно, можуть бути задіяні протягом якогось короткого часу)", - додав військовий експерт.

І третьою причиною застосування "принципу оперативного мистецтва".

"Так званий принцип концентрації, маються на увазі сил і засобів, у тому числі, ОВТ. Може бути задіяний ТІЛЬКИ частково, і він зовсім не дає стовідсоткової гарантії "прориву будь-чого в будь-яких умовах". Тобто, командування противника може залучати до наступу , у тих чи інших масштабах, лише ЧАСТИНА від загальної кількості ОВТ, тому що бойові дії через це не припиняться на інших напрямках та ділянках...

Більше того, командування ЗСУ, встановивши факт концентрації ОВТ противника на тій чи іншій ділянці, ймовірно, відразу активізує свої дії на інших. .. Не просто заважаючи противнику реалізувати цей принцип, а майже змушуючи його знову розподіляти ОВТ по інших ділянках фронту, замість концентрації його на якомусь певному", - зауважив експерт Павло Трегуб.

Нагадаємо про перехід у наступ: окупанти готуються штурмувати нові напрямки.

Також нагадаємо, що окупанти можуть готувати новий, дуже потужний ракетний удар по Україні.

Крім того, повідомлялося, що Росія після України націлилася на нову країну.