Як повідомляє Politeka, там, на вулиці Сім’ї Кульженків сталася смертельна ДТП.
«27-річний водій мотоцикла «Кавасакі» рухаючись по проїжджій частині в бік вулиці Полярної зіткнувся з задньою частиною автомобіля «Шкода», який рухався в попутному напрямку та виконував маневр розвороту в дозволеному місці», - розповіли в поліції обставини автокатастрофи.
Внаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав страшні травми і помер у кареті швидкої медичної допомоги.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.
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Причини трагедії остаточно будуть встановлені після відповідних експертиз.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що удар був такої сили, що водій мотоцикла пролетів десятки метрів.
Також повідомлялось про ще одну страшну ДТП в Києві - люди загинули, від авта мало що залишилось.
Крім того, Politeka.net писала про аварію, яка сталася під Києвом - авто влетіло у людей.