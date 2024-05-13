Під артилерійським та мінометним вогнем ворога за минулу добу перебували понад 30 населених пунктів Харківської області.

Згідно з офіційними даними, за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Харківському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Лукʼянці, Вовчанськ, Бугруватката.

Евакуація мирного населення продовжується.

Тим часом з’явилися нові заяви щодо фортифікаційних споруд навколо Вовчанська Харківської області.

Так, очільник Вовчанської МВА стверджує, що фортифікації навколо міста були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто.

«Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Від Вовчанська до кордону — 4 кілометри. Було дуже важко будувати фортифікаційні споруди», - заявив Тамаз Гамбарашвілі в етері «Радіо Свобода».

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов повідомив, які, на його думку, можуть бути дії окупантів найближчим часом.

«Прогноз щодо дій противника на добу: росіяни будуть намагатись просунутись далі у зону житлової забудови Вовчанська, просунутись на напрямку Стариці, зачепитись за забудову Липців та Терновоі. Битва продовжується, ворог продовжує діяти активно, тому обстановка дуже напружена», - підкреслив Бутусов.

Журналіст додав, що усім підрозділам на напрямку дуже потрібні дрони.

«Обстановка залишається складною, російські війська володіють ініціативою за рахунок загальної чисельної переваги, заздалегідь спланованих дій на широкому фронті, але передумов для прориву нашого фронту на даний момент нема», - зазначив журналіст.

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