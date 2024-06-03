Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів – є перші подробиці про наслідки.

Окупанти вгатили по Зміївській громаді, що на Харківщині, пише Politeka.net з повідомленням на Харківську ОВА.

Ударів було щонайменше пʼять.

«У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Поранення отримали двоє цивільних - чоловік та жінка», - повідомили в ОВА.

Внаслідок атаки також пошкодженні будинки бази відпочинку.

Додамо, в Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи у пʼятиповерховому будинку. Жертвами атаки росіян стали семеро людей.

"Окремі фрагменти восьмої людини передали працівникам поліції для подальшого ДНК. Постраждали 26 осіб", - повідомляли в ОВА.

Крім того нагадаємо, що 1 червня росіяни здійснили ракетний удар по Балаклії Ізюмського району.

"На момент удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. Виникла пожежа. У всіх дванадцяти постраждалих — стан середньої важкості, у однії дитини — гостра реакція на стрес. Госпіталізовані до лікарні", - повідомляли в ОВА про наслідки.

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