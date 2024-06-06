Російські загарбники здійснили ще один удар по великому гіпермаркету, але вже в іншому місті.

Від нових вибухів здригався цієї ночі Херсон, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС Херсонської області.

Внаслідок атак одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет.

На кадрах можна побачити, що після атаки «Епіцентр» охопило полум’я.

Нагадаємо, 25 травня ворог вдарив по будмаркету «Епіцентр» в Харкові.

В момент удару в «Епіцентрі» знаходилися співробітники і звичайні покупці.

Наслідки атаки стали жахливими - 19 людей загинули та ще 54 постраждали.

Серед загиблих мати з 12-річною дочкою, а також 17-річний хлопець. Його тіло вдалося ідентифікувати завдяки ДНК-тесту тільки на третю добу.

«Він був дуже добрим другом, чуйним та життєрадісним хлопцем. У нього мав бути скоро випускний, але не склалося…», – кажуть про загиблого його друзі.

Також жертвою удару по «Епіцентру» в Харкові стала колишня українська спортсменка. Оксана Скрипань була кандидаткою у майстри спорту України з академічного веслування. Їй було 47 років. У неї залишилася дочка Даша.

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