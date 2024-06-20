Німецький генерал пояснив, що замислив російський диктатор Володимир Путін, щоб досягти перелому у війні на користь Росії.

Згідно з оновленим звітом, за минулу добу на Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська.

На Купʼянському напрямку, повідомили в Харківській ОВА, противник здійснив 11 спроб відтіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.

Новий наступ російських загарбників на Харківщину було відбито, але українським захисникам зараз також важливо не дати росіянам шансів скористатися тим, що, можливо, були послаблені інші ділянки фронту.

За словами генерал-лейтенанта Бундесверу у відставці, військового експерта Роланда Катера, наразі ЗСУ вдалося зупинити російський наступ на Харків і окупанти не вдаються до подальших спроб розпочати наступ. Але, висловив впевненість генерал в коментарі «Укрінформу», в майбутньому росіяни здійснять нову спробу і загроза залишається.

Мета Росії, на його думку, може полягати в тому, щоби побудувати «міст» між Бахмутом і Харковом і досягти завдяки йому перелому у війні.

Також генерал підкреслив, що величезне значення, вирішальне для України має ППО.

«І дуже важливо, щоби західні нації зараз разом знайшли можливості посилити українську ППО», - зазначив Катер.

Зауважимо, що наступ на Вовчанськ приніс російському війську великі втрати. За оцінками Forbes, загальна кількість поранених і убитих може перевищити пів мільйона.

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