Російські загарбники сформували кілька ударних кулаків – на що розраховує ворог і де розгорнуться найжорстокіші бої.

Найближчі два-три місяці стануть дуже важкими для українських захисників. Росія зібрала не один «ударний кулак» для чергового удару, а кілька.

Про це, зокрема, попереджає боєць ЗСУ і автор Telegram-каналу «Бахмутський Демон».

За його словами, росіяни «сформували кілька ударних кулачків і ставлять все, що мають на ці два-три місяці для того, аби зробити прорив на фронті.

Окупанти, зазначив військовослужбовець, «зібрали рілі все що змогли по людях і техніці, а путін поїхав, схоже за додатковим БК на цей ривок в кндр».

Український захисник підкреслив, що зараз для України головне вистояти, а основним місцем боїв стане Схід.

«Вже враження, що Вовчанськ використали аби відтягти наші сили і далі використовують тіки для цього. Буде важко на Часіку, на Покровському, всюди, але вистоїмо», - повідомив боєць.

Додамо, тим часом лейтенант Збройних Сил України з позивним «Алекс» і автор телеграм-каналу «Офіцер+» повідомив, що на Покровському напрямку дуже складна ситуація. За його словами, росіяни зайшли в Карлівку та контролюють до 50% даного населеного пункту.

«Хлопці відбиваються та стримують противника як тільки можуть», - повідомив військовослужбовець.

Раніше військові аналітики Deep State попередили, що росія наростила ударний кулак для наступу на Борову на Харківщині. Згідно з їхніми даними, від Райгородки до Нововодяного окупанти сконцентрували до 10 000 військовослужбовців і приблизно 450 одиниць військової техніки, з них 200 артилерійських систем.

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