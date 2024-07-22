Поліцейські показали фотографії і відео молодого чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства українського мовознавця, педагогині і професорки Ірини Фаріон.

Міністерством внутрішніх справ України були опубліковані фото, а також відео, на яких знято молодого чоловіка у чорній панамі і окулярах, які закривають частину обличчя, пише Politeka.net.

Опублікувавши кадри, поліцейські звернулися до українів: «УВАГА, РОЗШУК!».

Встановлюється особа та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Зазначається, що на момент скоєння злочину підозрюваний був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої —футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні.

Також правоохоронці підкреслюють, що на голові чоловіка була панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями. На ногах підозрюваний мав білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою, а на руках - червоні рукавиці.

Прикмети підозрюваного у вбивсті Ірини Фаріон такі: йому приблизно 20 років, зріст — 170-180 см, худорлявої статури.

Звертаючись до українців, правоохоронці закликають: «Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника — телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102».

Однак поліцейські наголошують що вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи не можна.

Нагадаємо, що Ірина Фаріон померла в лікарні після того, як в неї вистрілили у Львові.

Вбивство сталося біля будинку мовознавиці.

За інформацію, ка допоможе затримати вбивцю вже оголосили винагороду, а саме - $10 000.

Про це йдеться в заяві осередку ВО «Свобода» у США.

«Вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом москви незалежно від того, який виродок безпосередньо його виконав».

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