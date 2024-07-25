З’явилися кадри наслідків нової масованої атаки російських загарбників на Україну – від побаченого стискається серце.

Російські загарбники здійснили нову жорстоку атаку на Україну, пише Politeka.net.

Окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою, згідно з повідомленням Повітряних сил ЗС України, опинилися південь Одеської області та центральні регіони України.

В Мережі вже з’явилися кадри наслідків падіння уламків БпЛА у одному з районів Київської області.

«Зруйновано три житлові будинки, виникли пожежі», - повідомили рятувальники.

Страшні вибухи прогриміли і на Одещині.

На даний момент відомо, що внаслідок ворожого обстрілу дронами камікадзе «Shahed-136» в м. Вилкове Ізмаїльського району пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

В мережі також опублікували кадри наслідків атаки.

Як повідомляють в повітряних силах, в результаті протиповітряного бою було збито 25 ударних БпЛА.

«Ще три «шахеди» локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією», - повідомили в Повітряних силах.

Вибухи гриміли у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Додамо, що днями російські загарбники атакували Україну безпілотником нової моделі.

Безпілотник рухався на надмалій висоті у 20-30 метрів.

Мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

Спеціалісти працюють з рештками безпілотника.

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