В Криму гримлять потужні вибухи, пише Politeka.net з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На місце НП, як повідомляють очевидці, прямують машини «швидкої допомоги». За неофіційними даними, на еродромі "Саки" уражений склад із боєприпасами.

"Ракети "повітря-повітря" в Саках полетіли в повітря. Разом із бортами", - повідомляє «Кримський вітер» із посиланням на своє джерело.

Місцеві також повідомляють, що відбувається детонація боєприпасів.

Окрім цього, потужні вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі.

Підкреслимо, що аеродром «Саки» має важливе значення для армії загарбників в окупованому Криму, оскільки використовується для базування винищувачів та іншої військової авіації.

вибухи у Криму

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив нову заяву щодо звільнення Криму.

«Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця», - відповів Сирський на запитання журналістів, чи є можливим для України звільнення тимчасово окупованого Криму.

За словами Сирського, Україна зробить усе можливе для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Також Сирський повідомив, що через перевагу Росії в авіації та протиповітряній обороні, Україна все частіше використовує безпілотники. За його словами, українська армія воює «не кількістю, а якістю», тоді як безпілотники відіграють «таку ж важливу роль, як і артилерія».

звільнення Криму

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