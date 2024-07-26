У Криму дуже гучно – в Мережі з’явилися перші кадри з місця вибухів і дані про подію, на яку російські загарбники точно не очікували.

В Криму гримлять потужні вибухи, пише Politeka.net з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На місце НП, як повідомляють очевидці, прямують машини «швидкої допомоги». За неофіційними даними, на еродромі "Саки" уражений склад із боєприпасами.

"Ракети "повітря-повітря" в Саках полетіли в повітря. Разом із бортами", - повідомляє «Кримський вітер» із посиланням на своє джерело.

Місцеві також повідомляють, що відбувається детонація боєприпасів.

Окрім цього, потужні вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі.

Підкреслимо, що аеродром «Саки» має важливе значення для армії загарбників в окупованому Криму, оскільки використовується для базування винищувачів та іншої військової авіації.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив нову заяву щодо звільнення Криму.

«Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця», - відповів Сирський на запитання журналістів, чи є можливим для України звільнення тимчасово окупованого Криму.

За словами Сирського, Україна зробить усе можливе для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Також Сирський повідомив, що через перевагу Росії в авіації та протиповітряній обороні, Україна все частіше використовує безпілотники. За його словами, українська армія воює «не кількістю, а якістю», тоді як безпілотники відіграють «таку ж важливу роль, як і артилерія».

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