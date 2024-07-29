У окупантів з’явилася новая зброю, якою вони вже атакують Київ – наскільки вона небезпечна і що про неї відомо.

В Мережі з’явилися фото і подробиці щодо нової зброї, яку російські загарбники вже використовують, зокрема й в атаках на столицю.

За словами експерта із радіотехнологій Сергія Бескрестнова, це нова розробка «Гербера», яку росіяни позиціонують, як молодшу серію Шахедів.

Нещодавно новий БПЛА вже долетав до Києва

«Завдання «Гербери» відрізнятимуться від Гераней. Крім ударів по об'єктах додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО. Також противник анонсує застосування ройових рішень», - повідомив експерт в своєму каналі «Про зв’язок від Сергія Флеш».

Додамо, що атака новим дроном була зафіксована у ніч на суботу, 20 липня.

Нова зброя, якою окупанти атакували Київ, летіла на дуже низькій висоті, близько 20-30 метрів, і пройшла у офіційних зведеннях як "БПЛА невстановленого типу".

Додамо, тим часом з’явилася важлива інформація щодо наслідків літнього наступу росіян.

Оскільки в Україні не вистачає людей, боєприпасів та окопів, росія цієї весни розпочала свою найбільшу наступальну операцію з початку війни у 2022 році, підкреслюють у виданні The Telegraph.

Але, як зазначається, за два місяці літа росія так і не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ані грандіозного російського прориву, ані загального колапсу фронту.

Але битва за Донбас, якою б кровопролитною вона не була, може не стати вирішальним фактором у війні, - наголошують автори статті. Важливим є не виснаження військових ресурсів на фронті, а виснаження та збитки, завдані здатності вести війну.

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