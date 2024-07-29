Російські загарбники продовжують нещадно атакувати українську землю, вбиваючи і калічачи мирних українців – з’явилися дані про наслідки чергових атак.

Російські війська здійснили авіаційні удари по Запорізькі області, пише Politeka.net з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації.

Так, окупанти здійснили здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському та Гуляйполю. Область впродовж доби тероризували майже 300 безпілотників різної модифікації.

З РСЗВ окупанти накрили Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине. Також в області гриміли вибухи через артобстріли.

"Одну особу поранено внаслідок російських атак по Пологівському району", - повідомили в ОВА.

Федоров також показав фото з наслідками нових жорстоких атак з боку росіян.

Тим часом стало відомо про нічні удари по Дніпропетровщині. За офіційними даними, вночі над областю збили 6 дронів.

Раніше, ввечері, ворог атакував Нікопольщину. Понівечені приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд. На щастя, люди не постраждали.

Про серії вибухів також повідомляли мешканці Сум.

У свою чергу у Повітряних силах ЗС України повідомляють, що російські війська вчергове атакували Україну ракетою.

"У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БПЛА типу Shahed із мису Чауда – Крим", - йдеться в повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БПЛА Shahed-131/136.

Раніше, нагадаємо, ворожа артилерія нанесла жорстокі удари по місту Глухів. Під атаку потрапив житловий сектор, а також мирні люди.

Внаслідок цього удару загинув 14-річний хлопчик, 13 людей – травмовані.

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